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Kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli, eşi ve kayınbabasını da darbetti

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de bıçakla yaraladı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli, eşi ve kayınbabasını da darbetti
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İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi S.U. (17) ile görüşmek için kayınbabasının Ovacık Mahallesi 578. Sokak'taki evine giden E.U. (24) ile kayınbabası A.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kayınvalidesi Ç.K'yi bıçakla yaralayan E.U, kayınbabası A.Ö'ye de düdüklü tencereyle vurdu. Şüpheli, hamile olduğu öğrenilen eşi S.U'yu da darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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