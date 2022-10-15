CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye ziyaret gerçekleştirdi. Aslında CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha ziyarete gitmeden önce tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerin bile haberdar olmadığı bir 8 saat geçirmesi siyasetin gündeminde.

AK PARTİ VE MHP'DEN "8 SAAT" AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili AK Parti ve MHP'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Muhalefet cephesine baktığımızda ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'den icazet almak gibi bir durum var. Birkaç gündür de tartışma bir noktaya yoğunlaşmış vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu yanında 'fondaş gazeteciler' götürmüştü. Gazeteciler neye göre tespit edildi? Bir de öyle bir soru işareti ortaya koymak gerekir ama 'fondaş gazetecilere' dahi güvenmemiş ki bir 8 saatlik ABD'de kaybolduğu bir süreç var ve bugün de sorulduğunda 8 saatlik süreci anlatamadığı bir durum söz konusu. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yurt dışından, ABD'den icazet almaya gerek yok. Batı'dan icazet almaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığına da Cumhurbaşkanlığına da Türkiye Cumhuriyeti milleti karar verecektir, halkımız karar verecektir. Bizim de adayımız bu anlamda nettir ve inşallah da bu adayla ve milletimizle beraber yine 2023 seçimleri ve sonrasında yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Araba yolculuğunda bile görüşme gerçekleştirmiş olabilir." dedi. Akçay, "8 saat süren yol güzergahında işte kimlerle görüştüğü bir soru işareti. O araca bir takım basın tarafından, kamuoyu tarafından bilinmesini sakıncalı gördükleri kişilerle görüşmenin araç da gerçekleştiği de düşünülebilir." açıklamasını yaptı. "Gerçeklerin er, geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu söylenir." diyen MHP'li Akçay, "Önümüzdeki günlerde de Kılıçdaroğlu'nun kimlerle görüştüğü, niçin karayolunu tercih ettiği hususu da ortaya çıkacaktır." dedi.

"BİNDİK ARABAYA, NEW YORK'A GELDİK"

Sabah'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu o seyahati şu ifadelerle anlattı: "Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında 'Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin' dedim.

Bindik arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii.

"BENZİN İSTASYONUNDAN HAMBURGER ALDIK"

Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi 'Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistan'danım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim."