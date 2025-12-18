İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7405
  • EURO
    50,2045
  • ALTIN
    5940.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp adam mezarlıkta ölü bulundu! Aile sinir krizi geçirdi
Güncel

Kayıp adam mezarlıkta ölü bulundu! Aile sinir krizi geçirdi

Pendik'te iki gündür kayıp olarak aranan Y.K, Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak ölü bulunurken, olay yerine gelen aile bireyleri sinir krizi geçirdi.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Kayıp adam mezarlıkta ölü bulundu! Aile sinir krizi geçirdi
ABONE OL

Korkunç olay, Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce üzerindeki kıyafetler çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak bulunan cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K'ya ait olduğu belirlendi.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Y.K'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Y.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.