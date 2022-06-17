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Kayıp adam saatler sonra kazada yaralı bulundu

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı iş adamı, jandarma ekiplerinin araması sonucu ormanlık alanda aracı takla atmış halde yaralı olarak bulundu. Araç tanınmaz hale gelirken iş adamı ise hastaneye kaldırıldı.

IHA17 Haziran 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan iş adamı Selam Topçuoğlu'nun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek aracın yerini tespit etmeye çalıştı.

Aracın son kez Pınarbaşı ilçesinde görülmesi üzerine Pınarbaşı-Azdavay karayolu üzerinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bir süre yol kenarlarında aranan Selim Topçuoğlu, Azdavay'ın Suğla Yaylası mevkiinde ormanlık alanda ağaç ve çalılıkların içerisinde bulundu.

Yaralı halde bulunan iş adamı Selim Topçuoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim Topçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ormanlık alanda takla atmış halde bulunan aracın ise, büyük oranda hasarlı olduğu ve kullanılamaz halde olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

  • Kastamonu
  • Selam Topçuoğlu
  • Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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