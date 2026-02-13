İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7469
  • EURO
    51,8869
  • ALTIN
    6991.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayıp alarmı acı bitti! Uçurumda ölü bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşen Murat Şanlı hayatını kaybetti.

IHA13 Şubat 2026 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Kayıp alarmı acı bitti! Uçurumda ölü bulundu
ABONE OL

Korkunç olay saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Kale köyü yakınlarında meydana geldi. Kendisinden 4 gündür haber alınamadığı belirtilen Murat Şanlı için Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler Kale köyü ile Dokuzçam köyü arasındaki toprak yolda Şanlı'nın babasına ait 60 ACR 194 plakalı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Arama çalışmasını araç çevresinde yoğunlaştıran ekipler otomobilin yanındaki 100 metrelik uçurumun dibinde yapılan arama çalışmaları sırasında Şanlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Murat Şanlı'nın cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • tokat
  • kayıp
  • uçurum
  • ölü bulundu

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.