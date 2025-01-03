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Kayıp alzaymır hastası kadın ve torunlarından güzel haber

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi Kavaklı mevkisinde kaybolan alzaymır hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan ve torunları Birgül (7) ile Deniz (3) için başlatılan arama çalışmaları mutlu sonuçlandı.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Kayıp alzaymır hastası kadın ve torunlarından güzel haber
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2 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'den itibaren kayboldukları ihbar edilen alzaymır hastası Şadiye Özkan ve torunları için jandarma, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllü vatandaşların katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Gece saat 02.15 sıralarında Şadiye Özkan, arama ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Çocukların bulunması için ise çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti.

Yoğun arama faaliyetleri sonucunda 7 yaşındaki Birgül ve 3 yaşındaki Deniz de bugün saat 08.48'de sağ salim bulundu.

Çocuklar, sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

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