29 Kasım 2025 Cumartesi
  • Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: 74 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: 74 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni Baykan ilçesindeki arazide bulundu.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 17:14
Kurtalan ilçesinin Karabağ köyünde yaşayan ve 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ramazan Batur'un bulunması için ekiplerce çalışma yürütüldü.

Baykan ilçesinin Atabağı beldesine bağlı Hurtuf mevkisinde bağa giden vatandaşların dağlık arazide bir ceset görmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin Batur'a ait olduğunu belirledi.

Batur'un cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Karabağ köyünde yaşayan ve 17 Eylül'de evden ayrılan Alzheimer hastası Batur'dan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirmiş, Batur'un bulunması için jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekipleri, güvenlik korucuları ile köylülerin de yer aldığı yaklaşık 200 kişi, dron desteğiyle köy çevresinde ve dağlık alanda arama çalışması başlatmıştı.

