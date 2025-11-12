Kayıp anne ve çocuğun otopsisi tamamlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesetleri bulunan anne ile 5 yaşındaki oğlunun Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Köseali köyünde 2 Kasım'dan beri haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın dün ilçe yakınındaki ormanlık arazide cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirilen anne ile oğlunun cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Kastamonu'ya gönderildi.

Kayıp annenin cesedi "kuzgun" takibiyle bulundu

Anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu