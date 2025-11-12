İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Kayıp anne ve çocuğun otopsisi tamamlandı

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan anne ve 5 yaşındaki oğlunun otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 12:56
Kayıp anne ve çocuğun otopsisi tamamlandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesetleri bulunan anne ile 5 yaşındaki oğlunun Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Köseali köyünde 2 Kasım'dan beri haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın dün ilçe yakınındaki ormanlık arazide cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirilen anne ile oğlunun cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Kastamonu'ya gönderildi.

Kayıp annenin cesedi "kuzgun" takibiyle bulundu

Anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu
