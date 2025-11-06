İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Kayıp anne ve oğlunun son görüntülerine ulaşıldı... Dikkat çeken sırt çantası detayı

Kastamonu'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 4 gündür her yerde aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlunun son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarından yavaş yavaş yürüyen annenin sırtında çanta olması da dikkatlerden kaçmadı.

6 Kasım 2025 Perşembe 10:07
Kayıp anne ve oğlunun son görüntülerine ulaşıldı... Dikkat çeken sırt çantası detayı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun ilçeden yürüyerek çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) anne ve oğlunun son olarak görüldüğü yollar ile Köseali köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık veriyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Tam üç gün oldu! Kastamonu'da korkutan bekleyiş

