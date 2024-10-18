İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2619
  • EURO
    37,2469
  • ALTIN
    2990.85
  • BIST100
    8951.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu
Güncel

Kayıp arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu

Denizli'de yaklaşık 3,5 ay önce kaybolduğu belirtilen kişinin arandığı bölgede, insana ait kemik parçaları bulundu.

AA18 Ekim 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Kayıp arama çalışmalarında insan kemikleri bulundu
ABONE OL

Pamukkale ilçesinde 4 Temmuz'da evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazife Demir'in (75) yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Demir'le ilgili bir bilgiye ulaşılamaması üzerine dosyayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını daha önce Demir'e ait olduğu değerlendirilen elbise parçalarının bulunduğu Karşıyaka Mahallesi çevresinde yoğunlaştırdı.

Boş arazideki çalışmalarda insana ait bazı kemik parçaları bulundu.

Kemikler incelenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.