Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 8'inci gün

DHA 24 Şubat 2020 Pazartesi14:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:40

Aydın'da yaşayan balıkçı Önder Gülhan, 16 Şubat'ta 2 arkadaşıyla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Bekar olan Gülhan, o gün akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı; ancak 1 hafta boyunca sonuç alınamadı. Dün gece ara verilen arama çalışmasına bu sabahtan itibaren 8'inci günde tekrar başlandı.

HAVADAN DRONE İLE ARANDI

Ailesinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan'ın bulunması için havadan drone, baraj gölünde dalgıçlar ile arama çalışması gerçekleştirildi. Ankara ve İzmir'den de takviye olarak bölgeye Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Önder Gülhan'ın babası Hasan Gülhan, kardeşi Özgür Gülhan, amcası Mehmet Gülhan ve diğer yakınlarının baraj göleti çevresindeki bekleyişleri de sürüyor. Kemer Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Aysal ve Akyaka Mahallesi'nin muhtarı Rasim Uluman da arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Oğlunun bulunması için 8 gündür baraj göleti kıyısında bekleyen Hasan Gülhan, "Acımız büyük. Artık oğlumun bulunmasını istiyorum. Arama- kurtarma çalışmaları canla başla sürüyor. Herkes oğlumun bulunması için elinden geleni yapıyor. Emek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.