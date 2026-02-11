İSTANBUL 10°C / 7°C
  Kayıp başvurusu korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti
Güncel

Kayıp başvurusu korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti

İstanbul'da kayıp ihbarı Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki kişinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

11 Şubat 2026 Çarşamba 09:39
Kayıp başvurusu korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ikamet eden Faik Bingöl (38) için 9 Şubat'ta yakınları tarafından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapıldı. Bunun üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, Faik Bingöl'ün Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde bir arsa satın almak için Özkan V. (39) isimli emlakçıyla irtibat kurduğu tespit edildi. Bu bilgi üzerine şüpheli Özkan V. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın perde arkası ortaya çıktı.

ARAZİ DAVASI CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre 9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından şüphelinin Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana attığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ EMLAKÇI TUTUKLANDI

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli emlakçı tutuklandı. Jandarma ekipleri cinayette kullanılan silahın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Popüler Haberler
