  • Kayıp başvurusu yapılmıştı... Genç kadının cansız bedeni gölette bulundu
Kayıp başvurusu yapılmıştı... Genç kadının cansız bedeni gölette bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sudan çıkarılan kişinin 26 yaşındaki Rukiye G. olduğunu tespit etti. Gölet kıyısında bulunan çanta ve annesinin günler önce Mersin'de verdiği kayıp müracaatı olayın perde arkasına ilişkin soruları gündeme getirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşanan olay, bölge sakinlerini derinden sarstı. Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette hareketsiz bir kişi fark eden vatandaşlar derhal polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardıkları kişinin 26 yaşındaki Rukiye G. olduğunu belirledi; annesinin ise günler önce Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

GÖLETTE HAREKETSİZ GÖRÜLEN KİŞİ İÇİN İHBAR VERİLDİ

Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi.

RUKİYE G.'NİN CESEDİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

  • Sakarya gölet cesedi
  • Rukiye G.
  • Arifiye
  • kayıp kadın
  • Sakarya cinayet

