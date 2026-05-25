Kayıp başvurusu yapılmıştı... Genç kadının cansız bedeni gölette bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşanan olay, bölge sakinlerini derinden sarstı. Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette hareketsiz bir kişi fark eden vatandaşlar derhal polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardıkları kişinin 26 yaşındaki Rukiye G. olduğunu belirledi; annesinin ise günler önce Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.