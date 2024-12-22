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Kayıp Berat'tan kahreden haber: Dere yatağında bulundu! Ölüm nedeni...

Trabzon Şalpazarı ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri ulaşamadığı 18 yaşındaki Berat Sami Yazıcı'dan kahreden haber geldi. Dere kenarında cansız bedenine ulaşılan Yazıcı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı.

DHA22 Aralık 2024 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Kayıp Berat'tan kahreden haber: Dere yatağında bulundu! Ölüm nedeni...
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Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki derede otomobili fark eden çevredekiler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede derede ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nı hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilden çıkarılan Yazıcı'nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen Berat Sami Yazıcı'nın ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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