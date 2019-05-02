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Kayıp Buse'nin annesi: Sadece bir mezarı olsun diye umut peşindeyiz

Antalya Kemer’de içinde bulunduğu otomobilin hortuma kapılması sonrasında kaybolan ve 99 gündür tüm aramalara rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, kurutulan dere yatağında kadavra köpeğiyle aranmaya başladı. Köpeğin şüphelendiği bir nokta iş makinesi ile kazılırken acılı annenin gözyaşları içinde söylediği 'Tek umudumuz bir mezarımız olsun diye uğraşıyoruz ama Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim ama umut bizimki. Sadece bir mezarımız olsun diye bir umut' sözleri yürekleri sızlattı.

  • İHA
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Eşiyle birlikte gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ayla Acar, "Aramalar için herkese çok teşekkür ederim" diye sözlerine başlarken hıçkırıklara boğuldu. Acılı anne, Buse’nin hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, "Kızım hedefine ulaştı, hedefleri büyüktü kızımın. Türkiye’ye, dünyaya duyurdu kendini" dedi.
 
Olay günü eşi Ahmet Acar’ın daha önce hiç yapmadığı şekilde öğleye kadar işe gidemediğini ve kahvaltı masasında hep birlikte sohbet ettiklerini anlatan Ayla Acar, Buse’nin "Anne benim hedeflerim neden yüksek? Neden herkes gibi değil?" diye sorduğunu, kendisinin de "Boş ver hedeflerini. Okulu bitir gel benim yanıma" diye cevap verdiğini söyledi. Acar, "Buse boynunu bükerek tebessüm etti. Yani dalga mı geçiyorsun der gibi tebessüm etti ama beni temelli bırakıp gitti" diye konuştu.

KIZIMI DEĞİL HER ŞEYİMİ KAYBETTİM

Ayla Acar, güçlükle tamamlayabildiği konuşmasını "Bir bakmışsın arkadaştık, bir bakmışsın kardeştik, bir bakmışsın anne kızdık. Her şeyimdi benim, her şeyimdi. Ben her şeyimi kaybettim, bir kızımı kaybetmedim" sözleriyle noktaladı.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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