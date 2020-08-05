Kayıp çoban yaylada ölü bulundu

DHA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49

Çobanlık yapan Mehmet Yiğit, geçen pazar sabahı, Fehmi B.'ye ait koyun sürüsünü otlatmak için Çambaşı Yaylası'na götürdü. Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine sürü sahibi Fehmi B., jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Bu sabah Yiğit'in cansız bedeni bulundu.

Mehmet Yiğit, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gölköy ilçesine bağlı Kuşluğan Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Yiğit'in geçen cumartesi günü aynı yaylada çobanlık yapan Nihat Ç. ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Nihat Ç. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.