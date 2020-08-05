İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0441
  • EURO
    8,4016
  • ALTIN
    464.689
  • BIST100
    1089.31
Güncel

Kayıp çoban yaylada ölü bulundu

Ordu'da geçen pazar günü sürü otlatmak için gittiği Çambaşı Yaylası'ndan geri dönmeyen çoban Mehmet Yiğit'in (70) bu sabah cansız bedeni bulundu. Yiğit'in ölümüyle ilgili aynı yaylada çobanlık yapan kavgalı olduğu Nihat Ç. (65), gözaltına alınarak, tutuklandı.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:49
ABONE OL

Çobanlık yapan Mehmet Yiğit, geçen pazar sabahı, Fehmi B.'ye ait koyun sürüsünü otlatmak için Çambaşı Yaylası'na götürdü. Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine sürü sahibi Fehmi B., jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Bu sabah Yiğit'in cansız bedeni bulundu.

Mehmet Yiğit, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gölköy ilçesine bağlı Kuşluğan Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Yiğit'in geçen cumartesi günü aynı yaylada çobanlık yapan Nihat Ç. ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Nihat Ç. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.