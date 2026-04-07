  • Kayıp diye aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayıp olarak aranan 77 yaşındaki şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan eşi tutuklandı.

İHA7 Nisan 2026 Salı 10:14
Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak 2026 günü saat 21.25 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'ta yaşayan A.F.U. (77) isimli şahıs için eşi A.U. (69) tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Başvuru sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, eşi A.U.'nun verdiği ifadelerde çelişkiler olduğu tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla derinleştirilen soruşturmada, Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde kayıp şahsa ait biyolojik bulgulara rastlandı. Bulgular üzerine olayın ikamet içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, 3 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.U. ifadesinde, eşinin merdivenlerden düştüğünü, hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettiğini, olay sonrası kendisinden şüphelenileceği korkusuyla cesedi yaklaşık 15 parçaya ayırdığını ve evine yakın farklı çöp konteynerlerine bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.U., 5 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

