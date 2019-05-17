Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
- DHA
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