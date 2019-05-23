Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,131
  • 6,845
  • 251.718
  • 84.540
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayıp gazetecinin cesedi 13. gününde bulundu

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uçurumdan düşerek kaybolan kayıp gazeteciyi bulmak için 13 gündür sürdürülen çalışmalarda şuana kadar kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşılmıştı. Abdülkadir Nişancı'yı bulmak için Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AKUT ekipleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma timleri 13 gündür derelerde, derin vadilerde, şelalelerde, göletlerde arama çalışması yürütüyordu. Arama çalışmaları sırasında iki jandarma arama kurtarma görevlisi de akıntıya kapılarak şehit olmuştu.
 
Bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de Derebaşı Deresi'ne su taşıyan iki derenin önüne bent çekerek suyu başka bir dere yatağına borular içerisinde motorlarla pompalayıp Derebaşı Deresi'nin debisini düşürmeye çalışıyordu.
 
Kayıp gazetecinin cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nin içerisinde arama çalışmaları sırasında gölete çekilen ağa takıldığı havadan drone ile görülürken, Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklama cesedin kayıp gazeteciye ait olduğu bildirildi.   

Kaldırımda yürüyen yayalara at çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

Uçurumdan yuvarlanan gazeteciden acı haber

Yüzünü gösterdi! Raylara temas etmeden 600 km hızla gidecek

Yüzünü gösterdi! Raylara temas etmeden 600 km hızla gidecek

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

150 yıllık hayal projede sona doğru

150 yıllık hayal projede sona doğru

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Muhteşem manzaraları sanat eserine dönüştürüyor

Muhteşem manzaraları sanat eserine dönüştürüyor

Game of Thrones'un yıldızından eleştirilere yanıt: Saygısızlık yapılıyor

Game of Thrones'un yıldızından eleştirilere yanıt: Saygısızlık yapılıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA