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Kayıp Gülistan'ı arama faaliyetleri sürüyor

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos günü sonlandırılan, dün sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

DHA16 Ekim 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 12:22
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROW cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos günü Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı. 58 gün sonra arama çalışmaları dün sabah, Tunceli Valiliği koordinesinde tekrar başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 30 GÜN SÜRECEK

30 gün sürecek olan arama çalışmalarına AFAD Başkanlığı'ndan 8 personel, 14 dalgıç ve 11 su üstü kurtarma personeli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5 kişilik ekip, Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Birimi'nden 4 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) 3 olmak üzere toplam 45 personelin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri su üzerinde, dalgıç ekipler de su altında arama çalışmasını sürdürüyor. 3 su altı arama robotunun da (ROW) kullanıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

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