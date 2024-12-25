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Kayıp ihbarı verilen adam otomobilde ölü bulundu! Kötü koku gelince fark ettiler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Otomobilden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildiği öğrenildi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Kayıp ihbarı verilen adam otomobilde ölü bulundu! Kötü koku gelince fark ettiler
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Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne gece saatlerinde bırakılan 27 BOD 37 plakalı otomobilden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, kapısını açtıkları araçta bir kişinin cansız bedenini buldu.

Yapılan araştırmada cesedin, dün eve gitmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Güreşçi'ye (41) ait olduğu belirlendi.

Güreşçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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