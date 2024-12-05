Kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni uçurumda bulundu

Alınan bilgiye göre, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Hamza Altınay'dan, haber alamayan eşi Ferda Altınay durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Altınay'ın cesedi Çaypınar Mahallesi yakınlarındaki, yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi.