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Güncel

Kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni uçurumda bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulundu.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni uçurumda bulundu
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Alınan bilgiye göre, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Hamza Altınay'dan, haber alamayan eşi Ferda Altınay durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Altınay'ın cesedi Çaypınar Mahallesi yakınlarındaki, yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulundu.

3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Altınay'ın üzüm bağları için beton direk üreten tesiste yönetici olduğu öğrenildi.

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