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Kayıp ihbarı yapılmıştı... Öldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da kayıp olarak aranan fabrika personelinin, Porsuk Çayı'na düşen aracında hayatını kaybettiği belirlendi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 07:53 - Güncelleme:
Kayıp ihbarı yapılmıştı... Öldüğü ortaya çıktı
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Seramik fabrikasındaki işine gitmek için dün öğle saatlerinde 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıkan 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri Bozbey'i bulmak için çalışma başlattı.

Yakınları, Bozbey'in kullandığı otomobili, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolundaki Porsuk Çayı'nda buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köprüden çaya düşen otomobildeki Bahadır Yasin Bozbey'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Bozbey'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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