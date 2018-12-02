Kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddiası

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yaşayan M.E (36), 34 yaşındaki eşi Cemile A.E'nin kayıp olduğunu iddia ederek emniyete başvurdu.

Kadının ailesinin, kızları ile damatlarının boşanma aşamasında olduklarını ve öldürülmüş olabileceğini bildirmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırma genişletildi.

Evde yapılan aramada kan izlerine rastlanması üzerine M.E. gözaltına alındı. Ekiplerin, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığını tespit ettiği, bazı ceset parçalarının Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunduğu öğrenildi.