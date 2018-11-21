Kayıp ihbarından cinayet çıktı 

Esenyurt’ta yaşayan Caize Erol, 6 ay önce eşi Mikail Erol’a (48) ulaşamadığını belirterek polise başvurdu. Erol’un cep telefonunu baz kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri en son Yasin Ö. (21) ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yasin Ö. ifadesinde arkadaşı Rıdvan A.’nın cinayetini işlediğini söyledi. Soruşturmayı genişleten polis Rıdvan A., Gökhan G. ve Necmi E.’yi de gözaltına aldı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda cinayetin nasıl işlendiği de ortaya çıktı.

ALACAK MESELESİ

İddiaya göre, Rıdvan A., Mikail Erol’a Kırgızistan uyruklu eşine oturma izni alması için 2 bin lira para verdi. Parayı alan Erol, oturma izninin çıkartmadığı gibi Rıdvan’ı da günlerce oyaladı. Bunun üzerine birkaç gün sonra Erol’u ofisine çağıra Rıdvan A., burada 5 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cinayeti işledikten sonra Erol’un cesedini çuvala koyan Rıdvan A., arkadaşlarını arayarak yardım istedi. 3 arkadaş Mikail Erol’un cesedini bir valize koyarak Tekirdağ’a doğru yola çıktılar. Kumbağ Dutlimanı mevkiine gelen Rıdvan, valizi ormanlık alana attı. Daha sonra pansiyona giderek geceyi geçiren Rıdvan, nalburdan kazma alarak ertesi gün geri geldi ve valizi gömdü. Rıdvan’ın baz istasyonu kayıtlarından son yerini belirleyen polis, cesedin gömüldüğü alanı tespit etti. Köpeklerle yapılan kazıda 16 Kasım tarihinde bulunan valizin içerisinden Erol’un cesedi çıktı.