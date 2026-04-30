30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  Kayıp kadın ölü bulundu! Gözaltına alınan isim dehşete düşürdü
Güncel

Kayıp kadın ölü bulundu! Gözaltına alınan isim dehşete düşürdü

Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu. Olayla ilgili kadının damadı gözaltına alındı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 07:36 - Güncelleme:
Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın evinin ahırında ölü halde bulundu.

Kent merkezine bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan M.Ö'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı.

Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan G.S'yi (43) Erzurum'da yakaladı.

Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi.

