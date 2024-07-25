İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0776
  • EURO
    36,0125
  • ALTIN
    2527.97
  • BIST100
    10969.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp kadını ararken karşılarına vahşet çıktı! Soruşturma başlatıldı
Güncel

Kayıp kadını ararken karşılarına vahşet çıktı! Soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sırasında çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Kayıp kadını ararken karşılarına vahşet çıktı! Soruşturma başlatıldı
ABONE OL

Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. 27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına bugün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için adli tıpa gönderilmek üzere morga kaldırıldı. Annesi kaybolan Hasan Yıldırım da olay yerine geldi, ancak cesedin tanınmaz halde olması sebebiyle kendisine kesin bilgi verilemedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.