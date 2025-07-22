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Kayıp kadının cesedi kuyudan çıktı

Çanakkale'de kaybolan 67 yaşındaki Havva Ş.'nin cansız bedeni, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

AA22 Temmuz 2025 Salı 14:42 - Güncelleme:
Kayıp kadının cesedi kuyudan çıktı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi. Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • 66 yaşındaki kadın kayboldu
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  • cansız beden

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