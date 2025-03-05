İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam etti. Kayıp mimar Gürel'in yakınları da bölgede çalışmaları takip etti. ATV'de yayınlanan bir programa konuşan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel, eşinin kıyafetlerinin katlanış şekline dikkat çekti.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Gürel'in son görüldüğü Belgrad Orman'ında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de katıldı.
Şu ana kadar orman içerisinde yaklaşık 28 kilometrelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere, Belçika malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik ediyor. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.
Gece hava sıcaklığının düştüğü ormanlık alanda çalışmalarını sürdüren ekiplere, bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve Türk Kızılay üyeleri de ikramlarda bulundu
Gürel'in yakınları da bölgede çalışmaları takip ediyor.
Sezer Gürel, "Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim. Sahurda tartıştık ben yemiyorum dedim yattım. Tepkiliydim. Sabah uyandık. Ben dışarı hava almaya gidiyorum dedi. Ben de nöbetten çıktığım için yorgunum gitmek istemiyorum dedim." dedi.
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüs binip ve indiği sonra da ormana giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ederken, kaybolan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece Gürel'in yaşadığı binadan ayrılarak kaldırımda yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği ardından da Belgrad ormanına gittiği anlar yer alıyor.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirmişti.
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.