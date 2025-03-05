İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanları'nda başlatılan arama çalışmaları devam etti. Kayıp mimar Gürel'in yakınları da bölgede çalışmaları takip etti. ATV'de yayınlanan bir programa konuşan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel, eşinin kıyafetlerinin katlanış şekline dikkat çekti.



Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Gürel'in son görüldüğü Belgrad Orman'ında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de katıldı.

BAZI KİŞİSEL EŞYALARI VE CEP TELEFONU BULUNDU

Şu ana kadar orman içerisinde yaklaşık 28 kilometrelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere, Belçika malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik ediyor. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.



Gece hava sıcaklığının düştüğü ormanlık alanda çalışmalarını sürdüren ekiplere, bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve Türk Kızılay üyeleri de ikramlarda bulundu

Gürel'in yakınları da bölgede çalışmaları takip ediyor.



KAYIP MİMARIN EŞİNDEN ÇARPICI İDDİA

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanıldığı belirtti. Canlı yayına katılan aile, dünkü yayından sonra eşyaların bulunduğunu öne sürerken montu birinin bıraktığından şüphelendiklerini dile getirdi.

Sezer Gürel, "Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim. Sahurda tartıştık ben yemiyorum dedim yattım. Tepkiliydim. Sabah uyandık. Ben dışarı hava almaya gidiyorum dedi. Ben de nöbetten çıktığım için yorgunum gitmek istemiyorum dedim." dedi.

"İNTİHAR ETMEYE GİTMİŞ OLAMAZ"

"Nereye gittiğini bilmiyordum. Ses meditasyonu falan yapıyordu. Böyle ses düzenlemesi gibi. Evde çok ses olunca odanın kapısını kapat derdim. İntihar etmeye gitmiş olamaz. Ormanda kamera yok. Burası onun için özel bir yer. Yıllarca orada okudu. Otobüsten inerken 'Unuttum' demesinin sebebi bu. Düşüncem; Eşim şu anda kayıp. Belki de eşyalarını bıraktı. Meditasyona oturdu belki bir şey oldu korkup kaçtı yani." ifadelerini kullandı.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüs binip ve indiği sonra da ormana giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ederken, kaybolan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece Gürel'in yaşadığı binadan ayrılarak kaldırımda yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği ardından da Belgrad ormanına gittiği anlar yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirmişti.



Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Kayıp mimardan bir iz daha

Kaybolan mimardan ilk iz

İki gündür haber alınamıyor