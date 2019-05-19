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Kayıp minik Nurcan'ın cesedi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cesedine ulaşıldı.

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Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu bildirildi.

Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.

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