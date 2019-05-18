Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi Bayburt’un Aydıntepe ilçesi Dumlu köyünde 10 Mayıs günü uçurumdan dereye düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıkaya HES bölgesinde akıntıya kapılarak şehit olan 2 asker için bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi.