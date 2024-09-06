Kayıp Narin için yeni ihbar! Ekipler çalışmasını o bölgede yoğunlaştırdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 17'nci gününde devam ediyor. Ekipler kayıp Narin için yeni gelen bir ihbar üzerine arama başlattı.

İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Narin'i arayan ekipler, gelen ihbar üzerine çalışmalarını Tavşanlı Deresi'nde yoğunlaştırdı. Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yapıyor.

Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik ediyor. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda... Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

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