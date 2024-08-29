Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ağabeyi İstanbul'a gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.



ADALET BAKANI TUNÇ'TAN DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN NARİN GÜRAN'A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN NARİN'İN YAŞADIĞI MAHALLEYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerinin çalışmalar yaptığını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki evladımız Narin'in ailesine kavuşması en büyük temennimiz. Bakanlık olarak ilk günden beri ailemizin yanındayız. Olaydan etkilenen mahalle sakini yavrularımız ve aileleri için Psikososyal Destek Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

1 kişi gözaltına alındı

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