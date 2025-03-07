Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmaları sürüyor

Vali Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz herhangi bir ize rastlayamadıklarını ancak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hem sahada hem de teknik imkanlarla sürdürülen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Özkan, "Akçakışla Göleti'nde su altı ve üstü aramaları yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerimizle bölgedeki tüm alanları tarıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğini alıyoruz ancak maalesef henüz bir sonuca ulaşamadık. İnşallah kayıp öğretmenimizi bulana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Özkan, vatandaşların şüpheli bir durum fark etmeleri veya herhangi bir bilgiye ulaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.