İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4467
  • EURO
    39,6054
  • ALTIN
    3432.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayıp öğretmenden acı haber... Ekipler ulaştı

Yozgat'ta 4 Mart'tan bu yana aranan öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Kayıp öğretmenden acı haber... Ekipler ulaştı
ABONE OL

Yozgat'ta 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sınıf öğretmeninin gölette cesedi bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde öğretmenimizin cansız bedeni, kendisine ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkide yer alan Akçakışla Göleti'nde bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

2 gündür haber alınamayan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Yozgat'ta kayıp sınıf öğretmeni Tanju Oğuz aranıyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.