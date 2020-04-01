İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6784
  • EURO
    7,3055
  • ALTIN
    340.053
  • BIST100
    88638.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranan 110 yaşındaki Keji nine Mardin'de bulundu
Güncel

Kayıp olarak aranan 110 yaşındaki Keji nine Mardin'de bulundu

Diyarbakır'da, bir hafta önce hasta ziyaretine gideceğini söyleyip evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Keji Aztağaç (110), Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bulundu.

DHA01 Nisan 2020 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:06
ABONE OL

Keji Aztağaç, 25 Mart Çarşamba günü hasta bir yakınını ziyaret edeceğini söyleyip, evden çıktı. Aztağaç'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve Diyarbakır Polisi, yaşlı kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

Bu sabah Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yapan polis ekipleri, yaşlı kadını fark etti. Kayıp olabileceğini değerlendirerek, kimliğini kontrol etti.

Yaşlı kadının Diyarbakır Polisi tarafından kayıp olarak aranan Keji Aztağaç olduğu ortaya çıktı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren Keji Aztağaç'ın ailesiyle iletişime geçildi. Keji Aztağaç, Diyarbakır'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

Aztağaç'ın polise, 1 hafta önce Kızıltepe ilçesine yakınlarını ziyaret için geldiğini, bu sabah da Diyarbakır'a dönmek üzere terminale gittiğini söylediği öğrenildi.

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz
Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

Teslim tarihi belli oldu
Teslim tarihi belli oldu

Teslim tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.