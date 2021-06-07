İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Haziran 2021 Pazartesi / 26 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Güncel

Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

Adana'da kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu. Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:12
ABONE OL

Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, dün kaybolan ve bulunması için arama çalışması başlatılan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.