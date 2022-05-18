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Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuğun cesedine sulama kanalında ulaşıldı.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:48 - Güncelleme:
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Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ne Isparta'dan günü birlik geçici tarım işçisi olarak gelen Afganistan uyruklu ailenin 6 yaşındaki çocuğu Şkavkat Riza Safi, sabah saatlerinde kayboldu.

Kendi imkanlarıyla çocuklarını bulamayan aile sera sahiplerine durumu bildirdi.

Sera sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD ile seranın yanında sulama kanalı olması nedeniyle deniz polisi ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karada yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, kanal suyunun azaltılması üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Jandarma ve polis dalgıçları tarafından yapılan arama sonucu çocuğun cenazesi, kanalın içindeki çamur birikintisinde bulundu.

Çocuğun cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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