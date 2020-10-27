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Kayıp olarak aranan 70 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı

İzmir'de boş arazide erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adama ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA27 Ekim 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:28
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Edinilen bilgiye göre olay 26 Ekim tarihinde saat 10.00 sıralarında Adatepe Mahallesi BEGOS (Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi) yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, boş arazide bir erkek cesedi gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de cesedin Kani Şıklangöz’e (70) ait olduğu tespit edildi. Öte yandan Şıklangöz’ün 3 gündür arandığı öğrenildi.

Kani Şıklangöz’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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