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Kayıp olarak aranan 74 yaşındaki sürücü traktörün altında ölü bulundu

Karabük'te kayıp olarak aranan 74 yaşındaki sürücü, ormanlık alanda devrilen traktörün altında ölü bulundu.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:02
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiler köyü İmceler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana dün akşam saatlerinde tomruk çekmeye giden İsmet Kızılkaya'nın (74) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla başlatılan arama çalışmaları sonucu traktör devrilmiş halde bulundu.

Ekiplerin traktörün altında ulaştığı Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızılkaya'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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