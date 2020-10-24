Kayıp olarak aranan 79 yaşındaki adam arazide yaralı ve bitkin halde bulundu

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:00

Alanya'nın Türktaş Mahallesi'nde oturan Ahmet Erdoğan, dün saat 12.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Oğlu Sinan Erdoğan babasından uzun süre haber alamayınca saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ahmet Erdoğan'ı arama çalışması başlattı. 1 komando ve 2 asayiş timi, AKUT ve AFAD ekibinin görev aldığı çalışmalarda iz takip köpeği de kullanıldı. Gece yarısı başlayan arama çalışmaları sonunda Ahmet Erdoğan, bugün saat 13.30 sıralarında evinin 3 kilometre uzağında arazide yaralı ve bitkin halde bulundu. Yaralı Ahmet Erdoğan ambulansla hastaneye götürüldü.