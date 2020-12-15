İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2020 Salı / 1 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8527
  • EURO
    9,5353
  • ALTIN
    467.72
  • BIST100
    1396.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranan 88 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı
Güncel

Kayıp olarak aranan 88 yaşındaki adamın cesedine ulaşıldı

Ordu'da 2 gün önce kaybolan Kemal Özyurt (88), evinden 2,5 kilometre uzaklıktaki Değirmenaltı mevkiinde ölü bulundu. Özyurt'un ölüm nedeni araştırılıyor.

DHA15 Aralık 2020 Salı 16:44 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 16:44
ABONE OL

İlçeye bağlı Kayadibi Mahallesi'nde oturan emekli şoför Kemal Özyurt, pazar günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Özyurt’un bulunması için bölgede polis ve jandarma özel harekat timleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide süren çalışmlarda, arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Özyurt'un bugün evinden 2, 5 kilometre uzaklıktaki Kavaklı Mahallesi Değirmenaltı mevkinde cansız bedeni bulundu. Özyurt'un ölüm nedeni araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.