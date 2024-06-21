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Güncel

Kayıp olarak aranan kadın, 9 gün sonra ormanda bulundu

Kastamonu'da 9 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ormanlık alanda jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Kayıp olarak aranan kadın, 9 gün sonra ormanda bulundu
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Olay, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karafasıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Sultan Öztürk'ten, 13 Haziran günü Karafasıl'ın Bağla Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine Öztürk'ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak bildirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), köpek unsurları ve Asayiş Timleri ile UMKE ve AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları neticesinde Sultan Öztürk, 9 gün sonra ormanlık alanda yerde yatar vaziyette bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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