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Kayıp olarak aranan kadının cesedi gölde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

IHA14 Ocak 2025 Salı 11:09 - Güncelleme:
Kayıp olarak aranan kadının cesedi gölde bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Yavuz Selim Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu arkasında bulunan Gölbaşı Gölü'nde meydan geldi. İddiaya göre, gölde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu hareketsiz şahsın bir kadın cesedi olduğu belirlendi.

Ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin gün içerisinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Zeynep Işık'a (25) ait olduğu tespit edildi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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