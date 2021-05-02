Kayıp olarak aranıyordu, 34 gün sonra park halindeki otomobilin bagajında cesedine ulaşıldı

DHA 02 Mayıs 2021 Pazar 15:09 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:21

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, dün saat 20.30 sıralarında, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingirle otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi için inceleme yapan polis, İnegöl ilçesinde 30 Mart'tan beri kayıp olan Sinan Sönmez'e ait olduğunu tespit etti. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin bulunmasının ardından çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez'in uzun zamandır beraber yaşadığı kadınla birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları sürüyor. Boğarak öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Sönmez'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

'KARDEŞİM ARKADAŞ KURBANI OLDU'

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin bagajında bulunan Sinan Sönmez'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sönmez'in cenazesi, defnedilmek üzerine memleketi İnegöl'e gönderildi. Sinan Sönmez'in ablası Nuran Özbey, kardeşinin kaybolmasından sonra yaşananları anlattı. Kardeşinin sevgilisinin kendisini sürekli arayıp, tehdit ettiğini belirten Özbey, "Benim kardeşim arkadaş kurbanı oldu" dedi.

Kardeşinin kaybolduğu gün telefonlara cevap vermediğini belirten Nuran Özbey, "Sürekli aradım ama cevap vermedi. Gün boyunca bana geri dönüş de yapmadı. Kardeşimin sevgilisi sosyal medyadan bana mesaj atıp, 'Kardeşinizden haber alamıyorum, beni arasın ya da polise şikayet edeceğim' yazmış. Kadını tanımıyorum. Aralarında polislik ne geçti bilmiyorum. Daha sonra ben sevgilisini arayıp, kardeşimi neden aradığını sordum. Bana, 'Sen nasıl ablasın? Kardeşin kayıp ama rahat takılıyorsunuz. Çıkıp aramıyorsunuz. Kardeşinin başına bir şey gelirse vicdan azabı çekmeyecek misin ?' dedi. Kardeşimin sevgilisinin yanından kaybolduğunu düşünüyorum. Sevgilisiyle biraz tartıştık. Sevgilisine 'Kardeşimi nereye sakladıysan çıkar' dedim. Böyle deyince beni tehdit etmeye başladı. Kardeşimin husumetli olduğu kimse yoktu. O arkadaş kurbanı oldu. Dün akşam polisler bizi karakola götürüp, haberi orda verdiler. Biz kötüyü düşünmemiştik ama 1 aydır da parası olmadan nasıl yaşar diye düşünmüştük. Pasaportu evdeydi, yurt dışına kaçma ihtimali yoktu. Bir yere saklansa bize haber verirdi. Sevgilisinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığını öğrendim" dedi.

'20 GÜNDÜR CESEDİN YANINDAN GELİP GEÇMİŞİZ'

Sinan Sönmez'in cesedinin bulunduğu aracın park edildiği Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Buluş Caddesi'nde esnaf olan Cumhur Akbıyık, "Araç 20 gündür sokakta burada park halindeydi. Biz bu durumu polise ilettik. Polisler gelip kontrol etti. Polisler, araç yolu işgal etmediği için bir şey yapamadı. Sıcaklar artınca kokular artmaya başladı. Polise tekrar haber verdik. Aracın etrafında kurtlar görülünce polisler çekiciyle aracı buradan götürdü. Araç 20 gündür burada duruyordu. Buradaki komşular ve esnaf bu kokudan şikayetçiydi. 20 gündür içerisinde ceset olan aracın yanından gelip geçmişiz. Bazen aracın dibinde de oturmuştuk. Pis kokuyla yaşadık" dedi.