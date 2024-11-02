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Kayıp olarak aranıyordu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber

Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
Kayıp olarak aranıyordu: 6 yaşındaki Şirin'den acı haber
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Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Şirin Elmas Hanilçi
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