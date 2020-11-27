Kayıp olarak aranıyordu! 89 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı

IHA 27 Kasım 2020 Cuma 15:04 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:04

Edinilen bilgilere göre Fatma Uluğ (89) Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak köyünde ikamet ediyordu. Evde tek yaşan Fatma Uluğ’dan köy sakinleri Cuma akşamından beri haber alamayınca Fatma Uluğ’nun oğlu Yaşar Uluğ’ya haber verdiler. Kendi çabalarıyla arayan Yaşar Uluğ, Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye bir hafta içerisinde Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 kişilik ekip, Isparta İl Jandarma Komutanlığından Arama Kurtarma Ekibi, Aydın Filo Komutanlığında bir helikopter AFAD ve Afyonkarahisar’dan AKUT ekipleri sevk edilmişti. Ayrıca köye, Kütahya İl Jandarma Komutanlığından 1 arama kurtarma köpeği ve Sakarya ilinden de AFAD’a bağlı 2 tane arama kurtarma köpeği katılırken ekipler havadan insansız hava aracıyla da arama çalışmaları yaptı.

YAŞLI KADIN TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, köy merkezine bir kilometre uzaklıkta bulunan bir tarlada 89 yaşındaki Uluğ’nun cesedini buldu. Kafasından yaralı halde bulunan Uluğ’nun cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.