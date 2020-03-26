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Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Yaşar Almaz'ın (72) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

DHA26 Mart 2020 Perşembe 17:20 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:20
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Umut Mahallesi’ndeki evinden dün sabah çıkıp, bisikletine binerek, uzaklaşan Yaşar Almaz’dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama çalışması başlatılırken, bu sabah jandarmaya, Karamustafalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü ihbarı geldi. Kanala giden ekipler, cansız bedenin, Yaşar Almaz’a ait olduğunu tespit etti. Bisikleti ile sulama kanalına düştüğü değerlendirilen Almaz’ın cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşar Almaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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