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Güncel

Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı!

Samsun'da 2 gündür kayıp olan şahsın dere kenarında cansız bedeni bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 14:05 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:05
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Edinilen bilgiye göre olay, Canik ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce evinden ayrılan Dursun Top’tan (31) bir daha haber alamayan yakınları, dün Canik İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Dursun Top’un babası Mustafa Top, bugün saat 06.30 sıralarında kayıp oğlunu Yılanlı Dere mevkisinde su kenarında yüzüstü yatar halde ölü buldu. Dursun Top’un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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