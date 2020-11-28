Kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı

AA 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:56 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:56

Bir mağazada çalışan 24 yaşındaki Aykut Çakal'dan (24) 23 Kasım'dan bu yana haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ismi açıklanmayan bir Suriyeli'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Belirtilen ormanlık alanda arama yapan ekipler, Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu.

Gömüldüğü yerden çıkarılan Çakal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Polis, diğer cinayet şüphelisi M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.